Gemeentebestuur streeft naar 70 hectare bos: “Eén tiende van grondgebied moet openbaar groen worden” Ben Conaerts

30 juli 2019

13u55 0 Schelle Het gemeentebestuur wil op termijn één tiende van het grondgebied van Schelle bebossen, goed voor liefst 70 hectare bos. “We willen van ons waterdorp een veerkrachtige, groene gemeente maken”, zegt burgemeester Rob Mennes (CD&V).

“In Vlaanderen moeten er op korte tijd zes miljoen bomen – één per inwoner – bijkomen om de hittegolven te temperen”, zegt burgemeester Rob Mennes. “Met onze gemeente willen wij ons hierin ten volle engageren. De doelstelling is te komen tot 70 hectare bos en openbaar groen, goed voor één tiende van het grondgebied. Vorig plantseizoen plantten we reeds 2 hectare bos aan en de voorbereidingen zijn lopende om in het komende plantseizoen nog eens minstens 1,5 hectare bos aan te planten. Hopelijk zal over een vijftal jaar het Berrenheibos aan de Tuinlei uitgegroeid zijn tot een groengebied van zo’n 17 hectare. Ondertussen plantten we langs de Tuinlei 2,2 hectare olifantengras, dat per jaar zo’n 60 ton CO2 verwerkt.”

Een ander belangrijke stap in het vergroeningsproces zal worden gezet met de heraanleg van de Fabiolalaan. “Door een ingrijpende ontharding zullen meerdere duizenden vierkante meters asfalt worden vergroend en plaats maken voor bomen en proper water. Het zal van ons waterdorp nog meer een veerkrachtige, groene gemeente maken”, aldus de burgemeester.

Haalbaarheid

“Verder kijken we uit naar bijkomende grotere en kleinere kansen om onze groenaanplantingen uit te breiden”, vervolgt Mennes. “Hierbij zijn voorstellen van inwoners voor bijkomende aanplanting van bomen en struiken in hun nabije omgeving steeds welkom. Ieder voorstel zal op haar haalbaarheid onderzocht worden. Voor ons zijn het allemaal projecten van de hoop, hoopvolle stappen naar en voor de toekomst van onze planeet. We zijn écht niet naïef. Er zal nog veel moeten gebeuren op heel wat domeinen. Vandaar dat we ook inzetten op meerdere aspecten van het hetzelfde grote geheel, zoals de plaatsing van zonnepanelen en dakisolatie.”