Gemeentebestuur schenkt extra aandacht aan 80-plussers: “Solidariteit is groot in Schelle” Ben Conaerts

21 april 2020

16u11 0 Schelle Ook het gemeentebestuur van Schelle probeert zijn inwoners zo goed mogelijk te ondersteunen in tijden van corona. Niet alleen wordt extra aandacht besteed aan ouderen en kwetsbaren, er wordt ook nagedacht over post-coronamaatregelen. “Maar we willen eerst de impact op de gemeentefinanciën berekenen”, zegt burgemeester Rob Mennes (CD&V).

Aangezien ouderen het deze dagen enorm moeilijk hebben en vaak sociaal geïsoleerd zitten vanwege de coronamaatregelen, heeft het Schelse gemeentebestuur voor hen extra aandacht. Medewerkers van de gemeentelijke diensten en de gemeentelijke basisschool belden de voorbije weken alle 80-plussers op en polsten of ze hulp nodig hebben. “Degenen die we niet konden bereiken, krijgen een brief in de bus”, zegt schepen voor Sociale Zaken Axel Boen (CD&V). “Zo kunnen ze laten weten of ze graag een telefoontje krijgen en eventuele andere noden hebben. Onze sociale dienst volgt al deze vragen verder op.”

Het valt de schepen op dat de solidariteit onder de Schellenaren heel groot is. “Het overgrote deel van de 80-plussers kan voor hulp rekenen op familie en buren. Iedereen die vrijwillig zorgt voor anderen, verdient een pluim. Eind april bellen we de 80-plussers die dat wensen nog eens op.”

Triagepunt

Het gemeentepersoneel draagt ook op andere manieren zijn steentje bij. “Zo werkt ons personeel mee aan de administratieve ondersteuning van het triagepunt aan het ziekenhuis in Rumst”, zegt burgemeester Rob Mennes (CD&V). “Onze buitenschoolse kinderopvang vangt, samen met de scholen, de kinderen op van ouders met zorgberoepen. We zorgen voor de verdeling van mondmaskers en beschermingsmateriaal en ondersteunen alle intergemeentelijke initiatieven van Noodplanning Waterkant.”

Impact

Terwijl in vele andere gemeenten ook middelen worden genomen om de lokale economie te ondersteunen, blijft men in Schelle daarmee voorlopig nog afwachten. “We verzamelen momenteel alle mogelijke maatregelen waarmee we onze inwoners en ondernemers het best kunnen ondersteunen tijdens, maar vooral ook na de coronamaatregelen”, aldus Mennes. “Op basis van deze lijst berekenen we de impact op de gemeentefinanciën. We vinden het onze plicht om grondig en doordacht te bekijken hoe we onze middelen zo efficiënt mogelijk kunnen inzetten.”