Gemeentebestuur plant hondenweide aan Tuinlei Ben Conaerts

24 juni 2019

17u00 0

Het gemeentebestuur maakt werk van de komst van een hondenweide. Dat heeft burgemeester Rob Mennes (CD&V) afgelopen gemeenteraad bevestigd. “We merken dat de vraag naar een hondenweide erg leeft onder onze inwoners. We willen de weide inrichten op een stuk grond aan de Tuinlei, op de splitsing met de Oude Bosstraat. Er ligt daar een stuk grond van honderden vierkante meter dat eigendom is van de gemeente. Daar kunnen we de nodige infrastructuur aanbrengen, zoals een afsluiting.”

Oppositiepartij N-VA had eerder de vraag gesteld om een hondenweide te voorzien in het Berrenheibos, maar dat blijkt geen optie. “Het Berrenheibos is een gebied met een natuurbestemming”, legt de burgemeester uit. “Dat gebied heeft bepaalde restricties, waardoor je zulke vormen van recreatie daar niet kan realiseren.”