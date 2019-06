Gemeentebestuur heeft nog geen pasklare oplossing voor dreigend zwemwatertekort: “We bekijken verschillende pistes” Ben Conaerts

21 juni 2019

17u25 0 Schelle De voorbije gemeenteraad ontstond er een pittige discussie over het nieuwe intergemeentelijke zwembad in Aartselaar. Oppositiepartij N-VA wil het gemeentebestuur overtuigen om alsnog mee in het project te stappen, maar stuit op een voorlopig njet. “We hebben nog andere alternatieven”, zegt schepen van Sport Geert Rottiers (CD&V). “We zijn die nu volop tegen elkaar aan het afwegen.”

Vorige maand konden de gemeentebesturen van Aartselaar, Hemiksem en Niel uitpakken met de plannen voor hun nieuwe intergemeentelijke zwembad. Dat buurgemeente Schelle tot op heden nog niet bereid was om mee in het project te stappen, maakt oppositiepartij N-VA Schelle ongerust. “De bedoeling is om het nieuwe bad in Aartselaar tegen augustus 2021 te openen”, zegt raadslid Stijn Cools. “Dat zou betekenen dat het huidige zwembad van Hemiksem daartegen de deuren zou dichttrekken. Maar dat is net het zwembad waar de Schelse leerlingen op dit moment terechtkunnen voor hun schoolzwemmen. Waar moeten al die kinderen naartoe als ze niet meer in Hemiksem kunnen zwemmen? We dreigen over twee jaar zonder zwemwater te zitten, maar dit gemeentebestuur heeft nog altijd geen alternatief.”

“Wij hebben nog nooit een officieel voorstel van Aartselaar, Hemiksem en Niel ontvangen”, zegt schepen van Sport Geert Rottiers (CD&V). “Het zwembad in Aartselaar is op dit moment voor ons slechts één van de mogelijkheden. Er liggen nog andere pistes open, die misschien wel goedkoper zullen zijn dan wat er nu voorligt. We zijn er ons van bewust voor welke opdracht we staan, maar we moeten alle opties grondig bekijken en afwegen. Welke opties er nog zijn? Dat is gevoelige materie die wij met de nodige discretie behandelen. Ik kan alleen zeggen dat we er volop werk van maken om zwemwater voor onze scholieren te voorzien. Het spreekt voor zich dat onze voorkeur uitgaat naar een intergemeentelijk samenwerkingsverband.”

Burgemeester Rob Mennes (CD&V) stelt zich vragen bij de studie die Aartselaar als beste locatie voor het zwembad heeft aangeduid. “Alle vijf Rupelgemeenten waren van in het begin akkoord dat er moest gekeken worden naar een privé-partner. Maar dat deel van de opdracht heeft het studiebureau gewoon niet uitgevoerd. Je kan je toch vragen stellen bij het idee dat alle kinderen uit de Rupelstreek allemaal naar het zwembad in Aartselaar moeten gaan om te zwemmen. Die locatie is de meest excentrische van de hele Rupelstreek, ze ligt zelfs niet eens in de Rupelstreek. Voor onze kinderen zou het betekenen dat ze iedere keer de gevaarlijke A12 moeten oversteken. Als je ziet hoe lang ze daar voor het licht moeten staan, lijkt dat verre van een ideale situatie.”