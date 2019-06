Gemeente waarschuwt met bordjes voor eikenprocessierupsen Ben Conaerts

25 juni 2019

15u31 0 Schelle De gemeente Schelle waarschuwt haar inwoners voor de eikenprocessierups. Op verschillende bomen die door de rups getroffen zijn, werd een bordje gehangen met de waarschuwing: ‘Opgelet, eikenprocessierupsen. Vermijd contact.’

De rups is deze zomer opnieuw in opmars en werd op een aantal plaatsen in Schelle gesignaleerd. “Contact met de brandharen veroorzaakt jeuk, huiduitslag of irritatie aan ogen of luchtwegen”, klinkt het bij de gemeente. “Blijf zoveel mogelijk bij de rupsen uit de buurt. Wie toch last ondervindt, kan de huid of ogen uitspoelen met water of de huid ‘strippen’ met plakband om de brandhaartjes te verwijderen. Bij ernstige klachten moet de huisarts geraadpleegd worden.”

De provincie, dat de bestrijding van de rupsen samen met de gemeenten coördineert, roept intussen op om nesten te melden. Dit kan via de website van de provincie Antwerpen, met de zoekterm ‘eikenprocessierups’. Je kan er rupsen melden op een kaart of via een app. Ook bij de milieudienst van Schelle kan je nesten melden of meer info krijgen: milieu@schelle.be.