Gemeente verkoopt acht bouwpercelen voor jonge, Schelse gezinnen Ben Conaerts

30 januari 2020

13u44 0 Schelle De gemeente Schelle verkoopt samen met de intercommunale Igean acht bouwpercelen in een nieuwe verkaveling aan de Frans Cretenlaan 50-60. De percelen kunnen gebruikt worden voor het bouwen van eengezinswoningen.

“Met deze verkaveling bieden we de kans aan jonge gezinnen die reeds een band hebben met de gemeente, die hier dus wonen of werken, om een woning te bouwen”, zegt schepen van Wonen Geert Rottiers (CD&V). “De percelen hebben een oppervlakte van 160 tot 351 m² voor een halfopen of gesloten bebouwing in een doodlopende straat. Geïnteresseerden hebben ook de mogelijkheid om een perceel landbouwgrond aan te kopen aan de overzijde van de straat.”

Zes percelen worden verkocht volgens de procedure van biedingen in gesloten omslag. Twee loten worden toegewezen via een erfpachtsysteem met vaste prijs. Geïnteresseerden kunnen tot 30 april 2020 een bod uitbrengen. Alle info is te raadplegen via deze link.