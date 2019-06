Gemeente houdt bevraging bij 1.400 inwoners: “Zij hebben een stem in de keuzes die we maken” Ben Conaerts

05 juni 2019

15u30 0 Schelle Het gemeentebestuur werkt aan een nieuw gemeentelijk meerjarenplan voor de periode 2020 - 2025. Daarbij wordt gerekend op de input van 1.600 inwoners, die deze week allemaal een vragenlijst in hun brievenbus kunnen verwachten.

“Voor het nieuw meerjarenplan trekken we de kaart van de burgerparticipatie en wordt ingezet op het betrekken van de inwoners bij de beleidskeuzes”, vertelt Leen Wyn, diensthoofd communicatie van de gemeente Schelle. “We kozen daarbij voor een samenwerking met het onderzoeksbureau Public Minds. Zij nemen een aselecte steekproef van 1.400 mensen uit de ongeveer 7.000 inwoners vanaf 16 jaar.”

Deze geselecteerden ontvangen rond 6 juni een vragenlijst in hun brievenbus. Daarin wordt gepeild naar de mening en adviezen over heel wat thema’s die de gemeente aanbelangen. Op de brief staat ook een persoonlijke code waarmee men de vragen online kan invullen. Het beantwoorden neemt een klein kwartier in beslag en kan nog tot 1 juli 2019. In de zomer verwerkt en analyseert Public Minds alle antwoorden.

“We hopen op een grote respons van de inwoners die een enquête ontvangen”, zegt burgemeester Rob Mennes (CD&V). “Zij hebben een belangrijke stem in de keuzes die we als gemeente de komende jaren gaan maken. De resultaten van de enquête nemen we vervolgens mee in de opmaak van het nieuwe meerjarenplan dat in het najaar aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.”