Geen jaarmarkt door corona? Dan pakt Chiro Schelle maar uit met ‘Jaarmarkt in a box’ Ben Conaerts

24 september 2020

15u52 0 Schelle Nu hun jaarmarktactiviteiten niet kunnen doorgaan, zet Chiro Schelle een alternatief concept op poten om extra geld in het laatje te krijgen. Met ‘Jaarmarkt in a box’ kan je drie verschillende boxen bestellen met maaltijden en deze thuis laten leveren.

Elk jaar, tijdens het derde weekend van oktober, viert heel Schelle jaarmarkt. Voor de lokale Chiro staan er tijdens dat weekend maar liefst drie grote activiteiten op de planning: zij serveren ’s ochtends een boerenontbijt, zorgen ’s avonds voor verschillende wijnen in hun bodega en organiseren over het hele weekend nog eens een Chirorestaurant. Vermits de jaarmarkt dit jaar niet doorgaat en de Chiro de opbrengst goed kan gebruiken op het oog op hun verbouwplannen, pakken zij uit met een coronaveilig alternatief: ‘Jaarmarkt in a box’.

“Via online bestellingen kunnen we ervoor zorgen dat onze jaarmarktactiviteiten tot bij de mensen thuis komen”, zegt Rune Dillen van Chiro Schelle. “Iedereen kan een ontbijtbox, een restaurantbox én een bodegabox bestellen om er op een veilige manier in de eigen bubbel van te genieten. De boxen worden gevuld met alle ingrediënten die nodig zijn om een heerlijk jaarmarktmaaltijd op je bord te toveren. Onze leiding levert alle bestellingen aan huis in de gemeenten Schelle, Niel, Hemiksem, Boom en Aartselaar. Om deze speciale jaarmarkteditie mogelijk te maken, werkten we bovendien samen met lokale handelaars. Wie een bestelling plaatst, steunt dus ook de lokale economie.”

Je kan een box bestellen via deze website. Bestellen kan tot en met vrijdag 9 oktober.