Gedaan met schoolkamperen: Niel, Schelle en Hemiksem starten met digitaal aanmeldsysteem voor basisscholen Ben Conaerts

07 februari 2020

12u05 0 Schelle Voortaan geen kampeertoestanden of wachtrijen meer aan de schoolpoorten in Hemiksem, Schelle en Niel. Vanaf het schooljaar 2020-2021 werken de kleuter- en lagere scholen uit de drie gemeenten met één centraal aanmeldsysteem.

De gemeenten Niel, Hemiksem en Schelle maken het mogelijk voor ouders om hun kind voor het volgende schooljaar digitaal in te schrijven. Het concept is eenvoudig: eerst laten ze via een website weten op welke school ze hun kind het liefst willen inschrijven, nadien gaan ze hem of haar pas inschrijven op de school zelf. Er zal rekening worden gehouden met de vrije schoolkeuze, met de afstand tussen de school en het domicilie-adres van het kind en met de voorrangsregeling voor broers en zussen.

“Ouders van broers en zussen én kinderen van personeel kunnen hun kind nog in de school inschrijven tot vrijdag 14 februari 2020 om 16 uur”, klinkt het. “Voor alle andere kinderen kunnen de ouders aanmelden vanaf maandag 2 maart 2020 om 8 uur tot en met dinsdag 31 maart 2020 om 23.59 uur. Dit gebeurt voor de drie gemeenten via een online aanmeldingssysteem. Zo heeft iedereen evenveel kans om zijn of haar kind in te schrijven in een school naar keuze.”

Wie hulp nodig hebt bij het inschrijven of zelf geen computer of internet heeft, kan terecht bij de onthalen van de verschillende gemeentehuizen. Je kan ook gebruikmaken van de computers in de bibliotheken van Ivebica. De gemeenten hebben ook een infobrochure laten maken die tijdig thuis wordt bezorgd aan alle ouders met kinderen geboren in 2018. Wie toch nog vragen heeft, kan op maandag 17 februari langskomen op een infovergadering om 19.30 uur in het gemeentehuis van Schelle.