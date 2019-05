Frieda Heyman stelt kunstwerken uit papier maché tentoon Ben Conaerts

23 mei 2019

14u38 0 Schelle Kunstwerkjes maken van papier maché: het is dé specialiteit van Frieda Heyman (64). Op zondag 26 mei stelt ze een selectie van haar creaties tentoon in heemmuseum Bystervelt.

Frieda Heyman is al van kleins af bezig met papier maché. “Papier maché is altijd in onze familie aanwezig geweest”, vertelt ze. “Mijn moeder was ermee bezig en heeft de passie aan mij doorgegeven. Het is heel dankbaar materiaal dat voor iedereen en voor vanalles bruikbaar is. Van het herstellen van speelgoed tot het maken van plafonds. Maar ook als kunstvorm kan je er heel wat kanten mee uit.”

Frieda heeft zelf een indrukwekkende collectie figuren uit papier maché. “Ik heb een voorliefde voor natuurlijke vormen”, zegt ze. “Ik gebruik alle soorten papier, soms zelfs koffiefilters of oude stadskaarten. Soms gebruik ik ook veel recuperatiemateriaal in mijn figuren, zoals een lege petfles of een plooibare kapstok. Zodra ik iets kan kneden, doe ik dat.” (lacht)

De Aartselaarse wil ook andere creatievelingen inspireren. Iedere maandagnamiddag geeft ze workshops in haar atelier Artlekeno in de Beukenhoflaan in Aartselaar. “Veel mensen die voor het eerst binnenkomen, denken dat ze nooit zullen kunnen wat ik kan. Maar iedere keer gaan er mensen naar buiten met schitterende resultaten.”

Het werk van Frieda Heyman is op zondag 26 mei en op zondag 30 juni van 14 tot 17 uur te bezichtigen in heemmuseum Bystervelt in Schelle. Meer info over de kunstenares is te vinden via de website www.artlekeno.eu.