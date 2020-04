Fotograaf zet werk letterlijk in de etalage: Bart Boodts werkt samen met lokale handelaars voor 'corona-expo’ Ben Conaerts

27 april 2020

15u43 13 Schelle Bart Boodts (47) zoekt inventieve manieren om dezer dagen naar buiten te treden met zijn fotografie. Samen met twee lokale handelaars zette hij een tentoonstelling op poten waarbij zijn gelauwerde foto’s te zien zijn in de etalages. Intussen trekt hij ook dagelijks de straat op om coronataferelen in de streek vast te leggen. “Het is heel mooi om te zien welke verrassende, liefdevolle en vooral warme momenten ik onderweg tegenkom.”

In Schelle vind je niet alleen de beren van de welbekende berenjacht achter de ramen. Sinds kort kan je in enkele winkeletalages ook een aantal foto’s van Bart Boodts terugvinden. De Schellenaar werkte samen met twee lokale handelaars een tentoonstelling uit. Bij Carp Factory in de Provinciale Steenweg, bij Fietsen De Nutte in de Ceulemansstraat en bij Bart zelf, ter hoogte van de Rupelstraat 33, kan je een selectie van zijn indrukwekkende portretfoto’s terugvinden.

Mooie gezichten

“Tijdens deze miserie in tijden van angst rond het coronavirus probeer ik als fotograaf creatief te zijn. Ik laat graag mijn kunst zien, alsook al die mooie gezichten die ik fotografeer. Daarom ben ik blij dat ik samen met twee collega-handelaars deze ‘mini-coronatentoonstelling’ kan aanbieden. Het is voor ons als zelfstandigen een manier om elkaar wat te steunen in deze crisis en elkaar wat op de kaart te zetten”, legt Bart uit.

Anderhalve meter

Het zijn foto’s die geselecteerd en gelauwerd werden op het internationaal fotofestival ‘Lens op de Mens’ en het straatfotografiefestival ‘Gelaat van de Straat’. “De beren zijn misschien eerder voor kindjes, maar deze werken zijn echt voor iedereen”, glimlacht Bart. “Als je ‘jouw kot’ verlaat om een gezondheidswandeling te maken, kan je de beelden komen ontdekken. We roepen wel op om steeds minstens anderhalve meter afstand te houden van andere mensen als je komt kijken.”

Spandoeken vol liefde

Intussen blijft Bart ook in coronatijden naarstig in de weer met zijn fototoestel. Tijdens zijn dagelijkse fietstochtje legt hij beelden vast van de buren die in hun kot blijven, de spandoeken vol liefde en andere typische coronataferelen. De reeks, die al meer dan 100 zwart-witbeelden telt, is te zien op Facebook. “Het is heel mooi om te zien welke verrassende, liefdevolle en vooral warme momenten ik onderweg tegenkom”, zegt de fotograaf. “Alle foto’s zijn steeds getrokken op een veilige afstand, veel verder dan de gevraagde 1,5 meter.”