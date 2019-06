Fotograaf zet holebi’s, transgenders en allochtonen voor de lens: “Beangstigend dat mensen ons nog altijd vies vinden” Ben Conaerts

10 juni 2019

12u48 0 Schelle Fotograaf Bart Boodts heeft afgelopen zaterdag in zijn studio in Schelle acht shoots gehouden met holebi’s, transgenders en mensen met allochtone roots. “De uitslag van de voorbije verkiezingen was voor deze groep heel beangstigd. Maar met mijn shoots wil ik onderstrepen dat iedereen mooi is, ongeacht zijn geslacht, geaardheid of afkomst.”

De resultaten van de voorbije verkiezingen waren voor fotograaf Bart Boodts ontluisterend. Vlaams Belang, een partij die de afgelopen jaren regelmatig kritiek uitte op zogenaamde minderheidsgroepen, kwam als grote overwinnaar uit de bus. “De dag na de verkiezingsuitslag werd ik wakker en bedacht ik me hoe het zou voelen om nu maar eens op te staan als je allochtoon, transgender of holebi bent in Vlaanderen”, vertelt hij. “Ik wil zelf geen grote politieke statements maken, maar ik heb wel één wapen: mijn camera. Daarom kwam ik op het idee om een reeks shoots te maken van deze mensen, om te onderstrepen dat iedereen mooi is. Onafhankelijk van je geslacht, je geaardheid of je afkomst.”

Maar liefst 85 kandidaten meldden zich aan en afgelopen zaterdag kwamen acht van hen naar Schelle om zich door Bart te laten fotograferen. Melissa en Max, een koppel uit Antwerpen, passeerde als laatste de revue. Melissa: een 28-jarige vrouw van Spaans-Algerijnse afkomst, Max: een 28-jarige transman met roots in Curaçao. “Ik ben erg geschrokken van de verkiezingsuitslagen”, zegt Melissa. “Ik ben vooral geschrokken dat zoveel mensen hun stem wilden geven aan een partij die zo onverdraagzaam is jegens holebi’s en transgenders. Het is alsof de mensen terug willen keren naar de Middeleeuwen.”

“Ik ben zelf niet zo met politiek bezig”, zegt Max. “Maar het is zeker niet nieuw dat er scheef naar holebi’s en transgenders wordt gekeken. Ik ben tien jaar geleden in elkaar geslagen geweest en het is er in de loop der jaren zeker niet beter op geworden. Ook vandaag word ik op straat in Antwerpen soms uitgescholden of bespuwd. ‘Vuile pot’, roepen ze dan. Ik ga er niet op in en laat het zoveel mogelijk over me heen komen. Maar door al die negatieve ervaringen ben ik wel bang geworden. Bang om met Melissa hand in hand over straat te lopen of te kussen in het openbaar. Vele mensen – zelfs jongeren – vinden vandaag de dag nog altijd dat holebi’s en transgenders vies zijn. Dat is ronduit beangstigend.”

Bart Boodts hoopt alvast dat zijn collega’s geïnspireerd worden en aan zijn project een vervolg breien. Zelf overweegt hij de mogelijkheid om rond de fotoreeks onder de noemer ‘#geenbelang’ een tentoonstelling op poten te zetten. “’Geen belang’ verwijst naar mijn idee dat het geen belang heeft hoe je eruit ziet, op wie je valt of van welk geslacht je bent. Laten we wel wezen, ik denk niet dat ik met deze fotoshoots zal kunnen veranderen hoe mensen denken. Ik ben maar een kleine garnaal, daar ben ik me van bewust. Maar ik kan wel om op mijn eigen manier proberen om een steentje te zijn in een schoen. En zo’n steentje, dat kan na een tijd behoorlijk lastig zijn.”