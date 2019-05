Fotograaf wil minderheden voor camera zetten na “teleurstellende verkiezingsuitslag” David Acke

28 mei 2019

17u15 0 Schelle “Mijn mailbox zit vol liefde en warmte door de vele reacties die ik kreeg.” Dat zegt fotograaf Bart Boodts. Teleurgesteld door de verkiezingsuitslag wil hij de kracht van zijn camera gebruiken om de aandacht opnieuw op de gewone mens te vestigen. “Zoals hij is. Want iedereen is mooi, ongeacht, geaardheid, afkomst of huidskleur.”

De afgelopen maanden werden we met ons allen overspoeld door politieke debatten, vlogen de kiesbladen ons om de horen en puilden de brievenbussen uit van de politieke folders. Nu de teerling geworpen is, wordt het opnieuw tijd om de mensen centraal te zetten, vindt fotograaf Bart Boodts.

“Ja, ik ben teleurgesteld in de verkiezingsuitslag maar ik wil me verder niet politiek profileren. Ik ben maar een kleine garnaal in een veel groter geheel maar ik kan wel de kracht van de camera gebruiken om te tonen dat ieder mens mooi is,” vertelt Bart. Daarom zal hij op 8 juni mensen fotograferen zoals ze zijn: holebi, vreemdeling, moslim, christen, groot, klein, dik of dun. “De dag na de verkiezingsuitslag werd ik wakker en bedacht me om nu maar eens op te staan als zo een minderheidsgroep. Zo kwam ik op het idee.”

De dag na de verkiezingsuitslag werd ik wakker en bedacht me om nu maar eens op te staan als zo een minderheidsgroep. Zo kwam ik op het idee Bart Boodts

#geenbelang

Speciaal voor deze actie bedacht hij de hashtag #geenbelang. “Een verwijzing dat het niet van belang is wie je bent, wat je denkt of wat je voelt maar natuurlijk is het ook een verwijzing naar die politieke partij die erg goed scoorde maar zonder die expliciet te vernoemen.” Maandag postte Bart een oproep op Facebook en in geen tijd stroomden de mailtjes binnen van mensen die wilden geportretteerd worden. “Zoveel dat ik ook heel wat mensen zal moeten teleurstellen. Vooral lesbische koppels meldden zich aan. Zij zijn blijkbaar heel strijdvaardig. Maar ook een transgenderkoppel en een moslima willen erg graag deelnemen.” Ook bekende Vlaming Nigel Williams stemde toe. De vele mails getuigen volgens Bart van heel veel liefde en warmte. “Iets wat vandaag enorm ontbreekt in onze samenleving.”

Ook andere fotografen contacteerden Bart al met de vraag of ze hetzelfde mogen doen. “Het slaat aan en ik zie dat ook de hashtag viraal begint te gaan. Oorspronkelijk wilde ik het kleinschalig houden maar ik overweeg om toch eens met de gemeente te gaan praten. Misschien kunnen we wel een expo organiseren. Dat valt te bekijken.”

De portretten zullen genomen worden in Barts studio in Schelle. “Het is niet de bedoeling dat het protestportretten worden. We fotograferen de mensen zoals ze zijn. Zo wilde de moslima borstvoeding geven. Ik hou ervan om aan de hand van fotografie dingen uit de taboesfeer te halen.” Onderaan de foto zal dan #geenbelang komen te staan.