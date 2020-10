Fotoclub Dafofi houdt fotosalon Ben Conaerts

13 oktober 2020

14u16 0 Schelle Koninklijke Fotoclub Dafofi maakt zich op voor zijn jaarlijkse fotosalon. De leden stellen hun werk tentoon in de hal van het gemeentehuis.

Twee weekends lang kan je in het gemeentehuis van Schelle het fotosalon van Dafofi gaan bezoeken. De leden stellen er foto’s tentoon rond het thema ‘Tegenstellingen’, aangevuld met vrij werk. Zoals gebruikelijk wordt er het werk één lid in het bijzonder in de kijker gezet. Die eer valt deze keer Edmond Van der Mueren te beurt.

Het fotosalon is vrij toegankelijk op 17, 18, 24 en 25 oktober, telkens van 13.30 tot 17.30 uur. De opening vindt plaats op vrijdag 16 oktober om 20 uur.