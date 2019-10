Folkband De Nouveau viert vijfde verjaardag met jubileumconcert en live-cd Ben Conaerts

22 oktober 2019

14u20 0 Schelle Al vijf jaar vermaakt De Nouveau haar publiek met een mix van folk, country en bluegrass. Om dat te vieren, pakt het Schels-Nielse viertal op 16 november uit met een bijzonder jubileumconcert in Mechelen. “Onze ambitie? Meer optredens en een live cd!”

De Nouveau is altijd al een opvallend muzikaal gezelschap geweest. Ondanks hun jonge leeftijd halen Wouter Boen (36), Wim Vaes (39), Katleen Brits (38) en Jef Thys (33) de mosterd steevast bij traditionele genres als folk, country en bluegrass. Als ze hun muziek willen omschrijven, vallen steevast de namen van oude gloriën als Johnny Cash, Hank Williams en The Dubliners. Maar De Nouveau bewijst al vijf jaar lang dat op goeie nummers geen vervaldatum staat.

“Bij mij is de liefde voor de folk begonnen met Katastroof”, zegt Wim. “Het leuke aan die muziek is dat ze altijd vrolijk klinkt, zelfs als de tekst over iets triestigs gaat. Vaak is dat de commentaar die we horen op onze optredens: ‘We kenden het niet, maar het is wel plezant.’ Het is toegankelijke muziek voor jong en oud waar je vrolijk van wordt. Je kan er gewoon niet op blijven stilstaan.” (lacht)

Openingsdans

De voorbije vijf jaar heeft De Nouveau dan ook een ijzersterke livereputatie gekregen. In 2017 wonnen ze de akoestische muziekwedstrijd Sterk Onversterkt en sindsdien zijn er maar weinig Vlaamse regio’s waar het viertal niet op het podium heeft gestaan. “In de eigen Rupelstreek stonden we onder meer op Bar Laar, De Warmste 24 Uren en de Lichtfeesten”, zegt Katleen. “De afgelopen zomer hebben we vooral op trouwfeesten gespeeld. Voor één koppel hebben we zelfs tijdens hun openingsdans mogen spelen.”

“Soms spelen we versterkt, soms intiem”, vult Wouter aan. “Dat zorgt voor een hele leuke mix.”

Jubileumconcert

Op zaterdag 16 november is De Nouveau nog eens te zien op een groot podium. Dan viert de band haar vijfde verjaardag met een jubileumconcert in theaterzaal Moonbeat in Mechelen. “Het wordt sowieso heel gezellig”, kondigt Jef aan. “We gaan er zowel covers als eigen nummers brengen. Een aantal daarvan zullen volledig nieuw zijn.”

“Die nieuwe nummers zullen komen op een live cd die we volgend jaar willen uitbrengen”, zegt Wim. “Dat zal onze tweede cd zijn, na ‘Leaving Port’ uit 2017.”

“Verder hopen we vooral om te behouden wat we hebben”, zegt Wouter. “Al mogen er altijd nog nieuwe optredens bijkomen. Maar we hebben allemaal een gezin waar we rekening mee moeten houden.”

“Ik zou wel eens graag op Dranouter staan”, glimlacht Wim. “Of naar Dublin reizen om daar in een échte Ierse pub te kunnen optreden. Dat moet een zotte ambiance geven.”

Tickets voor het jubileumconcert van De Nouveau kosten 5 euro en zijn te reserveren via de website www.denouveau.be.