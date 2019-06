Extra lessenreeks voor workshop ‘Beeldend werken met gips’ Ben Conaerts

17 juni 2019

17u43 0

Wegens groot succes is er een extra lessenreeks van de workshop ‘Beeldend werken met gips’ ingelast. Aanvankelijk waren er enkel lessen gepland op donderdagen 20 en 27 juni. Maar omdat de lessen snel volzet waren, wordt de workshop nu ook gegeven op woensdagen 19 en 26 juni.

In de workshop leer je onder begeleiding van kunstenaar Zjos Meyvis beeldend aan de slag met gips. Je leert verschillende handelingen zoals het opbouwen van de basisvorm, snijden van jute ter versteviging en het gebruiksklaar maken van het gips. Je hebt geen voorafgaande ervaring nodig voor deze workshop en het nodige materiaal is in de prijs inbegrepen.

De lessen vinden plaats van 19.30 tot 22 uur in het gemeentehuis van Schelle. Je betaalt 23 euro voor de twee lessen en kan jezelf inschrijven via de website www.ivebica.be.