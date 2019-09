Exclusief binnengluren in oude elektriciteitscentrale tijdens Open Monumentendag ADA

08 september 2019

11u53 0 Schelle Een opgemerkte deelnemer in het aanbod van de Open Monumentendag is de Electrabelsite in Schelle. Deze voormalige elektriciteitscentrale, doorgaans volledig afgesloten voor publiek, biedt een exclusieve inkijk in haar gebouwen en omgeving. De Provincie Antwerpen bereidt een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) voor om de site verder open te stellen voor het publiek.

Elk uur startte er een gegidste rondleiding door de gebouwen en vernam je meer over de geschiedenis en de werking van de voormalige elektriciteitscentrale. Enkele van de gidsen zijn oud-werknemers van de elektriciteitscentrale. Je kan de grote generatorhal ook op je eigen tempo ontdekken. De gloednieuwe Erfgoedbrochure, met heel wat interessante weetjes over de Electrabelsite en haar omgeving, bood je een wandeling door de omgeving. Aanvullend nodigde de provinciale Monumentenwacht kinderen tussen 6 en 12 jaar in de grote generatorhal uit voor een afdaling in rappel. Natuurpunt organiseerde dan weer een wandeling met natuurgids over het afgesloten deel van het domein. Doorlopend boden ze telescopen aan om bijvoorbeeld zo’n 50 zwaluwnesten in het hoofdgebouw te bekijken.

“De Electrabelsite is meer dan geschiedenis alleen. Ook in de toekomst is deze site van groot belang voor mens en regio. Dat blijkt uit het gebiedsprogramma Rupelstreek en de opname in het netwerk van fietsostrades”, vertelt gedeputeerde Luk Lemmens, bevoegd voor Ruimtelijke Planning en Erfgoed. “De provincie Antwerpen wil de site verder ontsluiten voor het publiek en zoekt samen met de betrokkenen naar een goede toekomstige invulling ervan. De procedure voor de opmaak van een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) is daarvoor opgestart.”