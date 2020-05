Escort riskeert jaar cel na fatale SM-sessie in berenpak BJS/BLG

26 mei 2020

09u16 0 Schelle De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft zich gebogen over een uit de hand gelopen SM-sessie, waarbij een 34-jarige man uit Schelle stierf aan een overdosis methamfetamine. Een 45-jarige ex-escort uit Borgerhout staat terecht voor schuldig verzuim. Het openbaar ministerie vorderde één jaar cel en 800 euro boete.

De dertiger werd in de nacht van 17 februari 2018 dood aangetroffen door zijn buurman. Die vond het vreemd dat het raam openstond en dat het vliegenraam vernield was. Toen hij met een zaklamp naar binnen keek, zag hij het slachtoffer halfnaakt op bed liggen. Naast zijn lichaam lagen verdovende middelen en allerlei attributen, die op een uit de hand gelopen SM-sessie leken te wijzen.

“Te ondersteboven”

In zijn gsm werden berichten met de beklaagde aangetroffen. Het slachtoffer, dat zich ‘cookie’ noemde, had hem ingehuurd voor een SM-sessie van vier uur waarvoor hij 500 euro zou betalen. Beide mannen droegen tijdens hun afspraak een berenpak. Het slachtoffer had volgens de beklaagde een stok met een ‘lasso’, die hij rond zijn nek had gespannen. “Hij zei tot tweemaal toe dat hij ‘out’ wilde zijn en dat ik hem moest laten doen, zelfs als hij het bewustzijn verloor.”

Toen dat gebeurde, raakte de beklaagde in paniek. Hij had zijn spullen genomen en was langs het raam gevlucht, omdat de deur op slot zat. Hij was naar eigen zeggen “te ondersteboven” om een ziekenwagen te bellen.

Ik denk trouwens dat er na mij nog iemand is binnen geweest, want het berenpak en de lasso van het slachtoffer werden nooit teruggevonden. Beklaagde

Overdosis

Uit de autopsie bleek dat het slachtoffer niet door verstikking, maar wel door een overdosis methamfetamine om het leven was gekomen. De beklaagde erkende dat hij drie spuitjes met die drug had meegenomen naar de sessie, maar het slachtoffer had er geen gebruik van gemaakt.

De drie broers van het slachtoffer, die zich burgerlijke partij stelden, geloven dat niet. Uit het berichtverkeer blijkt immers dat de beklaagde zélf had voorgesteld om tijdens de sessie methamfetamine te gebruiken. Het slachtoffer had al wel andere dingen geprobeerd, maar nog nooit dat. Zij denken dat de methamfetamine die hun broer fataal werd, wel degelijk afkomstig was van de beklaagde en vinden dat hij veroordeeld moet worden voor ‘onopzettelijke doding’. Het openbaar ministerie vindt dat echter niet vaststaan en houdt het op schuldig verzuim.

Vrijspraak

De beklaagde, die intussen niet meer werkzaam is als escort, vraagt de vrijspraak. Hij had de situatie verkeerd ingeschat en wist niet dat het slachtoffer in gevaar verkeerde. “Ik denk trouwens dat er na mij nog iemand is binnen geweest, want het berenpak en de lasso van het slachtoffer werden nooit teruggevonden.”

Vonnis op 23 juni.