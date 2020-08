Energiek Loket beantwoordt je energievragen Ben Conaerts

08 augustus 2020

20u38 0 Schelle Het gemeentebestuur van Schelle organiseert samen met Igean opnieuw een Energiek Loket in het gemeentehuis. Dat is een loket waar inwoners terecht kunnen met hun vragen over energie.

Het Energiek Loket is een initiatief van de Vlaamse overheid, dat je wegwijs maakt in de verschillende steunmaatregelen voor energie-investeringen en renovatiewerken. Van premies, leningen en fiscale kortingen die je kan krijgen als je je woning energiezuiniger maakt tot informatie over hoe je kan investeren in hernieuwbare energie.

Het Energiek Huis wordt regelmatig georganiseerd in het gemeentehuis. De eerstvolgende momenten vinden plaats op dinsdagen 25 augustus en 22 september. Een medewerker van Igean zal je dan verder helpen tussen 8.30 en 12 uur, na afspraak.

Je kan het Energiek Loket steeds bereiken via energie@igean.be of tel. 03 350 08 08.