Energiek Loket beantwoordt al je vragen over energie Ben Conaerts

03 februari 2020

14u39 0 Schelle Het gemeentebestuur van Schelle organiseert samen met intercommunale Igean een Energiek Loket. Dat is een loket in het gemeentehuis waar inwoners terecht kunnen met hun vragen over energie.

“Met het Energiek Loket bieden we de burgers een belangrijk contact- en informatiepunt aan rond energie”, aldus burgemeester Rob Mennes (CD&V). “Bij het Energiek loket krijg je een antwoord op al je vragen rond energie en energie besparen. Van premies, leningen en fiscale kortingen die je kan krijgen als je je woning energiezuiniger maakt tot informatie over hoe je kan investeren in hernieuwbare energie.”

Het Energiek Loket bevindt zich in het gemeentehuis en wordt om de drie weken bemand door een werknemer van Igean. De eerstvolgende openingsmomenten zijn dinsdagen 4 februari, 25 februari, 17 maart, 7 april en 28 april, telkens tussen 9 en 12 uur. Je kan er gratis en zonder afspraak terecht.

Je kan het Energiek Loket steeds bereiken via energie@igean.be of tel. 03 350 08 08.