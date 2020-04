Elke Schellenaar krijgt twee mondmaskers Ben Conaerts

23 april 2020

18u12 0 Schelle Ook het gemeentebestuur van Schelle gaat mondmaskers kopen voor zijn inwoners. Elk gezin zal tegen eind deze maand een aantal exemplaren in zijn brievenbus ontvangen.

Net als in vele anderen gemeenten mag men zich ook in Schelle aan gratis mondmaskers verwachten. Het gemeentebestuur heeft een bestelling geplaatst om elke inwoner te voorzien van twee mondmaskers. “Elk gezin zal dit pakket tegen eind april in zijn brievenbus ontvangen”, zegt burgemeester Rob Mennes (CD&V). “Ondertussen onderzoeken we ook de aankoop van duurzame, herbruikbare mondmaskers. De bedoeling is om elke inwoner vanaf 6 jaar zo’n masker te bezorgen.”