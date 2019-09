Electrabelsite geeft haar geheimen prijs op Open Monumentendag Ben Conaerts

05 september 2019

16u29 0 Schelle Een opgemerkte deelnemer in het aanbod van de Open Monumentendag op zondag 8 september is de Electrabelsite in Schelle. Deze voormalige elektriciteitscentrale, doorgaans volledig afgesloten voor publiek, biedt een exclusieve inkijk in haar gebouwen en omgeving.

Op de Electrabelsite in Schelle kan je tijdens Open Monumentendag kennis gaan maken met het machtige hoofdgebouw, een unieke getuige van het industriële verleden. De provincie Antwerpen, IVEBICA en Natuurpunt Rupelstreek stellen de site samen voor.

“Tussen 10 en 18 uur start er elk uur een gegidste rondleiding door de gebouwen en verneem je meer over de geschiedenis en de werking van de voormalige elektriciteitscentrale”, klinkt het. “Enkele van de gidsen zijn oud-werknemers van de elektriciteitscentrale. Je kan de grote generatorhal ook op je eigen tempo ontdekken. De gloednieuwe Erfgoedbrochure, met heel wat interessante weetjes over de Electrabelsite en haar omgeving, biedt je een wandeling door de omgeving.”

Afdaling in rappel

Aanvullend nodigt de provinciale Monumentenwacht kinderen tussen 6 en 12 jaar in de grote generatorhal uit voor een afdaling in rappel. Natuurpunt organiseert om 11 en 15 uur een wandeling met natuurgids over het afgesloten deel van het domein. Doorlopend bieden ze telescopen aan om bijvoorbeeld zo’n 50 zwaluwnesten in het hoofdgebouw te bekijken.

De toegang en deelname aan de rondleidingen en activiteiten zijn gratis. Voor de rondleidingen moet je je wel ter plaatse inschrijven.