Eindelijk uitslapen op festivalcamping dankzij Dark Mode-tenten: “Daglicht wordt 99 procent tegengehouden” Ben Conaerts

22 december 2019

15u46 0 Schelle Goed nieuws voor de Rock Werchter- en Graspopgangers. Lang uitslapen op de festivalcamping wordt een stukje eenvoudiger, dankzij de nieuwe verduisterde Dark Mode-tenten van het Schelse verhuurbedrijf FestiTent. Door een speciale coating in het tentzeil wordt het daglicht “voor 99 procent” tegengehouden. De tenten worden al vanaf juli volgend jaar kant-en-klaar ter beschikking gesteld op een achttal binnen- en buitenlandse festivals.

Kamperen is voor heel wat festivalgangers een bron van frustratie. Zelfs als je al het geluk hebt om op een mooi, rustig plekje te kunnen liggen, is er nog altijd het daglicht dat al vroeg in de ochtend je slaap komt verstoren. Maar dankzij de nieuwe tenten van FestiTent is dat probleem binnenkort voorgoed voorbij. Het Schelse verhuurbedrijf biedt al enkele jaren kant-en-klare kampeertenten aan op onder meer Rock Werchter en Graspop en heeft nu speciale verduisterde exemplaren laten ontwikkelen. “In de stof van het zeil zit een coating verwerkt die de tent donker houdt. De tent blijft daarmee voor 99 procent verduisterd, ook als het stralend zonlicht is. Enkel via het grondzeil kan nog één procentje licht door”, legt zaakvoerder Geert Naudts uit.

Best Kept Secret

De tenten – Dark Mode genoemd – zijn vanaf juli volgend jaar al beschikbaar op een achttal binnen- en buitenlandse festivals. Blijkt dat een succes, dan zal je de tenten in 2021 kunnen huren op zo’n vijftig festivals over heel Europa. “We werken momenteel al samen met onder meer Graspop, Rock Werchter, Best Kept Secret, Pinkpop en Rock en Seine”, zegt Naudts. “We hebben een verhuurvloot van ongeveer 1.600 reguliere kampeertenten die we daar kant-en-klaar gaan opstellen voor wie dat wenst. Op die manier kan de festivalganger naar zijn festival gaan zonder dat hij een tent van thuis moet meezeulen. Voor de start van het festival bouwen we de tent op en na afloop breken we die ook weer zelf af.”

Langste nacht van het jaar

Maar Naudts wou met zijn bedrijf dus méér doen dan de festivalkampeerders enkel een gemakkelijke slaapoplossing bieden. “Uit een bevraging bleek dat 95 procent van de kampeerders heel tevreden was met onze reguliere tenten. Als er iets is wat ze nog misten in ons aanbod, was het een verduisterde tent. Daarom hebben we daar nu werk van laten maken. We hebben momenteel al 400 Dark Modes ter beschikking voor één, twee of vier personen. Je betaalt er als kampeerder maar 10 euro per persoon meer voor dan voor onze reguliere tenten, maar je hebt wel de zekerheid dat je kan uitslapen zonder dat het daglicht je parten speelt. We hebben juist de langste nacht van het jaar gehad, met deze tenten wordt élke nacht de langste van het jaar.”

Meer info is te vinden op de website www.festitent.com.