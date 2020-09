Drugskoerier klemgereden in woonwijk in Schelle: “Zo veel actie. Dat maken we hier nu nooit mee” Jasper van der Schoot

08 september 2020

14u01 0 Schelle Dinsdagochtend is in de Steenwinkelstraat in Schelle een drugskoerier gearresteerd na een kilometerslange achtervolging. In de koffer van de man lagen verschillende zakken met softdrugs, vermoedelijk cannabis. De meeste van de buurtbewoners lagen nog in bed toen de arrestatie plaatsvond, maar stonden van dit politieoptreden toch even te kijken. “Schelle is een enorm rustige gemeente. Het is de eerste keer dat ik hier zoiets meemaak.”

De BMW werd in de vroege ochtend achternagezeten door patrouilles van de federale wegpolitie en de lokale politie Hekla, Voorkempen, Grens, Rupel en Brasschaat. In de Steenwinkelstraat in Schelle crashte de wagen tegen twee bomen. Eén inzittende sloeg te voet op de vlucht. Een andere man werd ter plaatse ingerekend. De politie schakelde een helikopter en een speurhond in om de gevluchte verdachte te zoeken.

“Het was hier een komen en gaan van politiewagens”, vertelt een anonieme buurtbewoonster. “Ergens tussen 5 en 6 uur vanmorgen hoorde ik een luide knal. Dat bleek dan achteraf die auto te zijn die tegen de bomen was gecrasht. Veel heb ik niet kunnen zien, maar het lawaai liet geen twijfel. Ze hadden precies niet de eerste de beste te pakken.”

“Dit is meer actie dan wij hier gewend zijn”

Christophe, wiens huis vlak naast de plaats delict staat, was toch wel verrast. “Schelle is een enorm rustige gemeente. Vanmorgen las ik in het nieuws dat de persoon die ze gepakt hebben een drugskoerier was. Schelle heeft zover ik weet helemaal geen problemen met dealers en drugs, dus dat was volledig nieuw voor ons. Het geeft weer wat voer om over te praten.”

Marcel, die enkele tientallen meters verder woont, lijkt het met Christophe eens te zijn. “Ik telde zo’n vijf politieauto’s, een ambulance en zelfs een voertuig van de MUG. Iemand lag op de grond naast de auto en werd even later in de ambulance geladen. Dat is meer actie dan wij hier gewend zijn.”

“Ik herinner mij een voorval van een paar jaar geleden”, gaat Marcel verder. “Toen vonden ze in een straatje hiertegenover iemand op de grond die mogelijk een hartaanval had gekregen. Toen stond de boel ook heel even op zijn kop, omdat eerst niet duidelijk was of er misschien kwaad opzet in het spel was. Meer dan dat gebeurt er hier nooit.”

De boom waartegen de auto tot stilstand kwam en die was omgevallen is inmiddels opgeruimd en de hulpdiensten hebben de plaats delict netjes achtergelaten. Het enige dat nu nog herinnert aan het voorval is de geknakte boomstam voor een van de woningen.

