Dodelijke kettingbotsing op A12 richting Antwerpen in Schelle: “Vermijd de omgeving” Sander Bral

27 september 2019

18u11 84 Schelle Bij een kettingbotsing op de A12 richting Antwerpen ter hoogte van Schelle zijn verschillende gewonden en één dode gevallen. Een vrachtwagen reed in op een file, er vielen nog andere gewonden. Er is moeilijke doorgang richting Antwerpen. De afhandeling van hulp- en takeldiensten zal nog lang in beslag nemen.

Meerdere personen zaten gekneld na het ongeval en moesten bevrijd worden door de brandweer. Voor een vrouw kon geen hulp meer baten.

Het Vlaams Verkeerscentrum raadt aan de omgeving te vermijden. Het verkeer dat van Brussel naar Antwerpen moet, neemt best de E19. “Het gaat om een ernstig ongeval met verschillende voertuigen”, zegt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. “Het verkeer richting Antwerpen kan enkel via de pechstrook passeren. Er is een file ontstaan van ongeveer drie kilometer vanaf Boom. Dat is op zich niet zo lang maar je verliest op die korte afstand al snel een half uur. Richting Brussel gaat het iets vlotter, enkel de linkerrijstrook is daar versperd omwille van hetzelfde ongeval.”

#A12 Update ongeval Schelle in beide richtingen: de afhandeling van het ongeval richting Antwerpen zal lang duren en de extra reistijd zal oplopen. Vermijd de omgeving en neem de E19 van Brussel naar Antwerpen.https://t.co/TWPtTlLDam pic.twitter.com/NsD4igXIVp Vlaams Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link