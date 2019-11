Detailhandel krijgt duwtje in de rug: hogere premie voor startende handelaars Ben Conaerts

19 november 2019

14u02 0 Schelle Wie een zaak start in Schelle, kan voortaan aanspraak maken op een starterspremie van 1.500 euro. Daarmee hoopt het gemeentebestuur extra kleinhandelszaken aan te trekken.

Het gemeentebestuur wil startende ondernemers een duwtje in de rug geven en heeft daarom de starterspremie opgetrokken. “Wie in Schelle met een handelszaak start, kon eerder al een starterspremie krijgen van 250 euro. Maar de inrichtingskost is een grote financiële drempel voor het starten van een zaak. Daarom hebben we het bedrag nu opgetrokken naar 1.500 euro. Het voorstel werd unaniem goedgekeurd in de gemeenteraad”, zegt schepen van Lokale Economie Axel Boen (CD&V).

De hogere premie is wel enkel voor ondernemers die zich in een van de detailhandelskernen komen vestigen. “We onderscheiden er drie”, legt Boen uit. “Een kern rond het dorpscentrum van de Steenwinkelstraat tot de kerk, een kern aan de rotonde in de Fabiolalaan en een kern aan A12 Shopping. Hier willen we de detailhandel stimuleren en leegstand voorkomen. Ondernemers die een zaak starten buiten een van deze kernen, kunnen nog steeds aanspraak maken op de premie van 250 euro.”