Decathlon Schelle start met thuisleverdienst Ben Conaerts

21 april 2020

15u10 0 Schelle De Decathlonwinkel in Schelle moet op zoek naar creatieve oplossingen om zijn producten tot bij de klanten krijgen. Daarom biedt de zaak voortaan ook de optie aan om de bestelde producten thuis te laten leveren.

“We botsen in deze tijden op onze limieten voor online bestellingen”, klinkt het. “We zijn ons hiervan bewust en zijn elke dag hard aan het werk om sport tot bij de klanten te krijgen. Daarom hebben we besloten om te starten met een ‘express delivery’, zodat iedereen kan blijven sporten.”

Het idee van de ‘express delivery’ is eenvoudig: je kan contact opnemen met Decathlon Schelle via de chatfunctie van Facebook Messenger en daar laten weten wat je nodig hebt. Vervolgens wordt gekeken naar de beschikbaarheid van het product. Daarna wordt je bestelling klaargemaakt, terwijl jij betaalt. Zodra de betaling is toegekomen, wordt het product thuis geleverd.

De thuisleveroptie geldt wel enkel voor de gemeenten Schelle, Hemiksem, Aartselaar, Rumst, Niel en Boom en kost 5 euro.

Meer info vind je op de Facebookpagina van Decathlon Schelle.