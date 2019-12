Decathlon fietst en loopt zich in het zweet voor Music for Life Ben Conaerts

20 december 2019

14u01 0 Schelle Decathlon Schelle is dezer dagen omgetoverd tot fitnesscentrum. De medewerkers én de klanten van de sportketen lopen en fietsen zich één week lang in het zweet voor Music for Life.

Voor hun inspanningen laten ze zich sponsoren door vrienden, familie en collega’s. Wie de actie gewoon wil steunen zonder zich in te spannen, kan ook gewoon centjes achterlaten in een collectebus. “Ieder jaar organiseren we een actie voor Music for Life”, zegt Caro Breugelmans, verkoopster van Decathlon Schelle. “Deze keer gaat de opbrengst naar Dolfijntje in Willebroek, een therapeutisch zwembad voor mensen met een beperking. Bij Decathlon willen we sporten toegankelijk maken, ook voor deze mensen. De voorbije jaren wisten we met onze Music for Life-actie iedere keer ongeveer 8.000 euro in te zamelen. Het zou mooi zijn als we nu opnieuw rond dat bedrag kunnen uitkomen.”

De actie loopt nog tot en met 24 december, tijdens de openingsuren van de winkel. Voor wie mee wil komen sporten voor Dolfijntje, staan er twee fietsen op rollen en een loopband klaar. Leuk extraatje: op maandag 23 december komt Peter Van Laet, zanger van Mama’s Jasje, zijn steentje bijdragen. Hij komt tussen 11 en 13 uur naar de winkel om er te signeren en te fietsen voor het goede doel. Je kan je plaats reserveren via deze link.

Decathlon Schelle heeft alvast een mooi filmpje gemaakt om duidelijk te maken waarom de zaak zich zo verbonden voelt met het Dolfijntje: