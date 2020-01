Decahtlon schenkt 1.500 euro aan therapeutisch zwembad Dolfijntje Ben Conaerts

24 januari 2020

13u29 0 Schelle Decathlon Schelle heeft een cheque 1.500 euro kunnen overhandigen aan het therapeutisch zwembad Dolfijntje uit Willebroek. Dat bedrag werd ingezameld in december vorig jaar in het kader van ‘De Warmste Week’.

Eén week lang konden het personeel en de klanten van de sportketen zich in het zweet lopen en fietsen voor het goede doel. Voor hun inspanningen konden ze zich laten sponsoren door vrienden, familie en collega’s. Wie de actie gewoon wilde steunen zonder zich in te spannen, kon ook gewoon centjes achterlaten in een collectebus.

“We zijn trots dat we nu eindelijk de cheque van 1.500 euro kunnen overhandigen aan Ludo Deferme van Dolfijntje. Ook op lange termijn gaan we ons zeker nog engageren voor dit geweldige project”, klinkt het bij Decathlon Schelle.