Dan tóch geen jaarmarktkermis in Schelle: “Niet verantwoord in deze omstandigheden” Ben Conaerts

12 oktober 2020

15u56 0 Schelle Schelle krijgt dan tóch geen jaarmarktkermis. Door de stijgende besmettingscijfers in België, ook in Schelle, heeft het gemeentebestuur beslist de kermis, gepland van 16 tot en met 18 oktober, af te gelasten.

Eind juli had het gemeentebestuur al aangekondigd om de jaarmarktactiviteiten af te blazen. Maar door de gunstige evolutie van het aantal coronabesmettingen werd nadien beslist het licht toch op groen te zetten voor de kermis, weliswaar in flink aangepaste versie. Maar nu de cijfers weer de hoogte in schieten, heeft het gemeentebestuur besloten geen enkel risico te nemen.

“De laatste dagen stijgt het aantal besmettingen in Schelle opnieuw”, zegt burgemeester Rob Mennes (CD&V). “Als bestuur volgen we dit, samen met alle veiligheidsdiensten, van zeer nabij op. In deze omstandigheden is het niet verantwoord om de kermis verder te organiseren. Dit evenement zou, hoe goed geregeld ook, heel wat mensen samenbrengen. Het zouden de ideale omstandigheden zijn voor het virus om zich verder te verspreiden.”

“We begrijpen de teleurstelling van de foorkramers en van onze jonge inwoners”, vervolgt Mennes. “Maar we moeten nu, allemaal samen, onze verantwoordelijkheid nemen om een totale lockdown te voorkomen en de druk op onze zorgverlening onder controle te houden. Ik vraag alle Schellenaren dan ook om zich strikt aan de opgelegde maatregelen rond sociaal contact en hygiëne te houden.”