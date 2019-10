Dak van Heide Velden beschadigd na stortbuien: 16 bewoners verhuizen tijdelijk naar Mortsel AMK

02 oktober 2019

17u01 0 Schelle De hevige regen van dinsdagochtend heeft zware schade veroorzaakt aan het dak van woonzorgcampus Heide Velden in Schelle. De directie van GZA Zorg en Wonen besliste daarom om 16 bewoners tijdelijk onder te brengen in het Sint-Jozef ziekenhuis in Mortsel, waar vanmorgen alles in het werk gesteld werd om de bewoners tijdelijk een nieuwe thuis te geven.

De hevige regenbuien die dinsdagochtend over ons land trokken, veroorzaakten schade aan het dak van woonzorgcampus Heide Velden. Om de veiligheid van de bewoners te garanderen werd beslist om de kamers van de bovenverdieping te ontruimen.

Ondertussen werd een geschikte oplossing gevonden om de 16 bewoners tijdelijk onderdak te geven bij GZA Ziekenhuizen. Met vereende krachten werd deze ochtend op campus Sint-Jozef in Mortsel gewerkt aan het herinrichten van een leegstaande afdeling en het in orde brengen van de kamers.

“We zijn blij dat we onze 16 bewoners samen in groep hebben kunnen verhuizen en hen niet van elkaar hebben moeten scheiden. Ook hun vaste zorgverleners gaan mee naar de nieuwe locatie. We bedanken onze medewerkers die op enkele uren tijd veel werk hebben verzet”, zegt Ida Verleyen, algemeen directeur GZA Zorg en Wonen.

Wanneer het dak van woonzorgcampus Heide Velden hersteld zal zijn, is nog niet duidelijk. Voorlopig wordt dat ingeschat op een tweetal weken.