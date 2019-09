Chiro Schelle viert 75ste verjaardag Ben Conaerts

06 september 2019

18u16 0 Schelle Chiro Schelle viert op zaterdag 7 september zijn 75ste verjaardag. Vanaf 14 uur kan iedereen aan de chirolokalen in de Ceulemansstraat terecht voor allerlei animatie en optredens.

De Muziekkapel van Chiro Schelle mag om 14 uur het verjaardagsfeest officieel openen. Daarna volgen er optredens van Combro, Killa Mahanie en Plan T. Kinderen kunnen intussen ravotten in de Ceulemansstraat, die voor de gelegenheid wordt omgevormd tot speelstraat. Je kan er voetballen, circustoeren uithalen, macramébandjes maken, een krijttekening inkleuren, en jezelf uitleven op een springkasteel. Op het plein zelf kan je klimmen en klauteren op een uitdagend klauterparcours. Doorlopend kan je smullen van frietjes, pita, wafels, pannenkoeken en ijsjes, een tentoonstelling over 75 jaar Chiro Schelle bekijken en kennismaken met de nieuwe Chiroleiding. De toegang is gratis.