Chiro Schelle krijgt terrein in erfpacht voor nieuwe lokalen Ben Conaerts

20 februari 2020

16u20 0 Schelle De geplande verhuis van Chiro Schelle is opnieuw een stap dichterbij gekomen. De gemeenteraad heeft ingestemd met de erfpacht van een terrein aan de Tuinlei waar de nieuwe Chirolokalen zullen worden gebouwd.

De gemeente Schelle geeft aan vzw Chiro Schelle een terrein van maar liefst 15.000 vierkante meter in erfpacht. De Chiro mag als feitelijke vereniging gebruik maken van dit terrein zolang ze als dusdanig actief blijft en ze een kwalitatief onderhoud van de gebouwen en de pleinen kan garanderen. Bovendien zal de gemeente de inrichting van het terrein mee financieren voor een bedrag van 500.000 euro.

“Dit is een goede zaak voor onze Chiro”, zegt burgemeester Rob Mennes (CD&V). “De toekomst van de jeugdbeweging is hiermee verzekerd voor de lange termijn. We zijn verheugd op deze manier de jeugdwerking in onze gemeente te kunnen ondersteunen. Binnen een periode van twee maanden zal er een overlegorgaan opgericht worden, samengesteld uit twee afgevaardigden van elke partij. Binnen dit overlegorgaan zal er onder andere constructief vergaderd worden over de bespreking van het financieringsplan, het ontwerp, de functionaliteit en de duurzaamheid van de op te richten gebouwen, de opvolging van de bouwaanvraag en de uitvoering van de bouwwerken.”