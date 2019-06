CD&V zet zomer in met zwerfvuilactie Ben Conaerts

25 juni 2019

CD&V wil de zomervakantie op een propere manier inzetten en organiseert daarom een opruimactie op zaterdag 29 juni. De leden van de partij komen om 10 uur samen op het kerkplein om het zwerfvuil in de straten op te kuisen. “Iedereen is welkom om mee de handen uit de mouwen komen steken”, zegt burgemeester Rob Mennes (CD&V). “Zwerfvuil en sluikstort veroorzaken niet alleen ergernis, het opruimen ervan kost ook nog eens veel geld. Daarom hebben we onlangs een mobiele camera aangekocht om vervuilers te kunnen vatten. Wie gedetecteerd wordt, krijgt zonder pardon een boete. Maar omdat de camera slechts op één locatie tegelijk kan staan, blijven we rekenen op de waakzaamheid van iedereen.”

Inwoners kunnen sluikstort steeds doorgeven via het meldingsformulier op de website of het onthaal van het gemeentehuis.