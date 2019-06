CD&V deelt zonnebloempitten uit: “Maak van Schelle ‘zonnebloemdorp’” Ben Conaerts

11 juni 2019

16u22 0 Schelle CD&V wil van Schelle een heus ‘zonnebloemdorp’ maken. De partij heeft daarom alle Schellenaren een brief gestuurd voorzien van enkele zonnebloempitten.

De bedoeling is dat de pitten massaal worden geplant in voor- of achtertuin of in een pot op het terras. Tegen eind augustus, begin september willen de leden van CD&V Schelle alle zonnebloemen gaan opmeten. De inwoners die erin slagen de grootste zonnebloem te laten groeien, krijgen een prijs.

“De zonnebloem is al jaren een inspiratiebron of voedingsbron voor velen”, zegt burgemeester Rob Mennes (CD&V). “Het is een bloem die een glimlach tovert op ieders gezicht. Onze gemeente werd enkele jaren geleden door de Vlaamse overheid al onderscheiden als ‘zonnedorp’, nu willen we ook een ‘zonnebloemdorp’ worden.”

Intussen geeft de gemeente alvast het goede voorbeeld en is men van start gegaan met voorbereidende werken om in de Tuinlei 1,5 hectare in te zaaien met zonnebloemzaden. Het terrein sluit aan op de 2,2 hectare olifantengras en is gelegen tegenover het Berrenheibos.