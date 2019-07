Cateringbedrijf J&M Catering neemt collega Silverspoon over Ben Conaerts

12 juli 2019

18u58 2

Het Schelse cateringbedrijf J&M Catering neemt collega Silverspoon over. Silverspoon was al sinds april gevestigd op de site van J&M Catering en krijgt dankzij de overname de kans om haar activiteiten verder te zetten. De overname verandert op zich weinig aan het DNA van beide bedrijven. Ze blijven als aparte merken binnen de sector opereren.

De overname maakt J&M Catering meteen tot één van de grootste spelers qua eventcatering op de Belgische markt. J&M Catering en Silverspoon werken deze zomer al zij aan zij op grote evenementen zoals het EK Hockey in augustus en Knokke Hipique, dat momenteel loopt. Er staan ook verschillende festivals op het zomerprogramma van J&M Catering, zoals Tomorrowland, Gent Jazz, Lekker Klassiek, Paradise City en de Zoute Grand Prix. Dit najaar gaat J&M Catering bovendien als exclusieve cateraar en restaurantuitbater aan de slag in de totaal hernieuwde Handelsbeurs in Antwerpen.