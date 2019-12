Broodrooster of broek kapot? Laat ze gratis herstellen in gemeentehuis Ben Conaerts

12 december 2019

13u47 0 Schelle Op zaterdag 14 december organiseert de gemeente samen met het Netwerk Bewust Verbruiken opnieuw een Repair Café in het gemeentehuis. Dat is een bijeenkomst waar buurtgenoten elkaar op vrijwillige basis helpen bij het herstellen van allerhande voorwerpen.

Elektriciens, naaisters, fietsenmakers en messenslijpers staan op het Repair Café klaar om je te helpen bij alle mogelijke reparaties. “We gooien ontzettend veel weg”, zegt Francis Mertens, een van de betrokken vrijwilligers. “Ook voorwerpen waar bijna niets mis mee is en die na een eenvoudige reparatie weer prima bruikbaar zijn. Alles waar wat aan hapert - kleding, meubels, elektrische apparaten, fietsen, servies, speelgoed - krijgt in het Repair Café met hulp van deskundigen een tweede leven.”

Buurtbewoners komen ook op een nieuwe manier met elkaar in contact. “Als je samen een fiets, een cd-speler of een broek repareerde, bekijk je die persoon anders wanneer je hem of haar de volgende keer op straat tegenkomt”, zegt Francis. “Alle lagen van de bevolking worden bovendien betrokken en vormen zo een sociale mix. En wie niets om te repareren heeft? Die kan ook een kop koffie of thee komen drinken en een handje toesteken.”

Het Repair Café vindt plaats van 14 tot 17 uur in de grote hal van het gemeentehuis. De toegang is gratis.