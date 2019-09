Britse soldaat Norman Shaw sneuvelde 75 jaar geleden in Schelle: “Zijn graf verdient meer aandacht” Ben Conaerts

11 september 2019

15u47 0 Schelle Op 12 september is het dag op dag 75 jaar geleden dat de Britse soldaat Norman Shaw om het leven kwam in Schelle. Heemkundige Wilfried Vanhoutte (72) wil zijn graf – het enige Commonwealth War Grave in de Rupelstreek – de erkenning geven die het verdient.

Slechts weinigen kennen het graf van de Britse soldaat Norman Shaw. Op de gemeentelijke begraafplaats van Schelle ligt het er wat verlaten bij. Het is nochtans het enige graf van een Britse soldaat in de Rupelstreek. En dat verdient wel wat meer aandacht, vindt heemkundige Wilfried Vanhoutte. Zeker nu het 75 jaar geleden is dat onze streken van de Duitsers werden bevrijd en dat gebeuren met verschillende evenementen wordt herdacht.

Hoe is een Britse soldaat in Schelle terecht kunnen komen? “Vlak voor hun terugtocht hadden de Duitsers nog talrijke mijnen in de rivier gegooid. Dat verhinderde de geallieerde troepen om voor militaire bevoorrading en humanitaire hulp gebruik te kunnen maken van de Antwerpse haven. Er moest dus dringend ontmijnd worden”, vertelt Vanhoutte.

“Eén probleem slechts: omdat de Duitse troepen nog met talrijke kustbatterijen de Scheldemonding onder schot hielden, konden er geen geallieerde mijnenvegers in actie treden. Dus moest men een beroep doen op een speciaal onderzoeksteam van de Britse Navy dat alvast met de ontmijningsactie moest starten. Een van de leden van het team is de 21-jarige Britse soldaat Norman Shaw.”

Samen met vier andere bemanningsleden vaarde Shaw met een sleepboot de Schelde op. De zoekactie liep echter fataal af. “Op 12 september 1944 vaarde de boot op een mijn ter hoogte van Hemiksem”, vervolgt Vanhoutte. “Twee van de vijf lijken konden onmiddellijk uit het water worden gehaald. Naar de andere drie zocht men tevergeefs. Pas op 18 september merkte de veerman van de veerdienst Schelle-Wintam een lijk in het water. Het lichaam kon geïdentificeerd worden als dat van Norman Shaw.”