Brandweer hijst paard uit de gracht: dier komt met de schrik vrij Jasper van der Schoot

01 oktober 2020

17u52 0 Schelle De brandweer Zone Rivierenland heeft deze middag een paard gered uit een gracht in Schelle. Het dier was erin gevallen en geraakte er op eigen houtje niet meer uit. Het paard kwam er met de schrik vanaf.

Iets voor tweeën deze namiddag kwam het paard terecht in een greppel in een weide in de Koekoekstraat in Schelle. Het dier geraakte er zelf niet meer uit en de brandweer moest ter plaatse komen om hulp te bieden. Ze groeven aan weerszijden van het paard een gleuf opdat ze een spanband onder het dier door konden trekken. Door middel van een kraan konden ze het beestje daarna rustig uit de gracht tillen.

Een dierenarts kwam ter plaatse om eerste hulp te bieden aan het paard, maar tot zover lijkt het dier er met de schrik vanaf te komen.