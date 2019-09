Brandalarm in BKO De Schellebel blijkt loos alarm Ben Conaerts

11 september 2019

15u13 0 Schelle Woensdagochtend is het brandalarm afgegaan in de buitenschoolse kinderopvang (BKO) De Schellebel. De brandweer kam ter plaatse, maar het bleek vals alarm. De kinderen waren nooit in gevaar en werden tijdig naar de juiste school gebracht.

Het brandalarm kon echter niet meteen terug worden aangesloten. Om de veiligheid van de kinderen te garanderen, werden zij ’s namiddags opgevangen in de Sint-Lutgardisschool. De kinderen konden er terecht in de turnzaal, in de chalet en op de speelplaats.

“We hopen dat het brandalarm tegen morgen (donderdag, red.) opnieuw is aangesloten en dat iedereen dan terug in De Schellebel terecht kan. We houden de ouders verder op de hoogte via I-school”, klinkt het.