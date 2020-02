Bouwmateriaal vliegt in het rond: Provinciale Steenweg afgesloten Jan Aelberts

09 februari 2020

13u26 1 Schelle De Provinciale Steenweg in Schelle is in beide richtingen afgesloten nadat er bouwmaterialen gingen vliegen. Die zijn afkomstig van werken aan een nieuwbouw.

Storm Ciara rukt op naar Antwerpen. Felle rukwinden teisteren op dit moment de provincie. In Schelle is de Provinciale Steenweg afgesloten. Daar gingen eerder bouwmaterialen, afkomstig van een werf in de straat, vliegen. De weg is in beide richtingen afgesloten terwijl de brandweer het materiaal opruimt.