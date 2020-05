Bloedinzameling Rode Kruis uitzonderlijk in sporthal Ben Conaerts

12 mei 2020

15u57 0 Schelle Ook in coronatijden blijft de vraag naar bloed bestaan. Daarom gaat de bloedinzameling van woensdag 13 mei van het Dode Kruis Niel-Schelle gewoon door, zij het op een andere locatie.

Uit veiligheidsredenen wordt uitgeweken naar de gemeentelijke sporthal in de Parklaan. Daar kan je van 17.30 tot 20.30 uur terecht om bloed te doneren. Om een maximale spreiding van donoren te garanderen, moet je vooraf wel een afspraak maken. Dat kan via de website donorportaal.rodekruis.be of het gratis nummer 0800 777 00.