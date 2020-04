Bijkomend onderzoek nodig voor herbestemming Electrabelsite Sander Bral

26 april 2020

15u03 0 Schelle Voor de herinrichting van de Electrabelsite waar de Rupel in de Schelde mondt in Schelle voert het provinciebestuur een nieuw onderzoek. Experten zullen een bijkomend onderzoek naar de impact op geluid en natuur voeren en actuele verkeerstellingen vooraleer er beslist kan worden welke herbestemming de site zal krijgen.

De provincieraad keurde eind deze week het bijkomend onderzoek door studiebureau Witteveen+BOS goed in het kader van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) dat moet uitmaken wat er met de oude site van Electrabel moet gebeuren.

De oude elektriciteitscentrale is al een lange tijd buiten gebruik maar het gebied is nog steeds aangeduid als zone voor industrie en openbaar nut. De provincie wil met het PRUP Electrabelsite het aanwezige groen versterken en beperkte ontwikkelingen toelaten. Daarvoor werden al drie alternatieve invullingen op tafel gelegd: energie-, -woon- en recreatielandschap.

(lees verder onder de foto)

“De uiteindelijke herbestemming bestaat niet noodzakelijk uit één van deze voorstellen maar eerder uit een combinatie ervan”, benadrukt Luk Lemmens (N-VA), gedeputeerde voor ruimtelijke ordening. De omwonenden en geïnteresseerden konden vorig jaar hun feedback al geven. Experten onderzoeken momenteel wat de effecten van de alternatieve herbestemmingen zouden zijn op vlak van mobiliteit, bodem, lucht, geluid, water, natuur, landschap en omgeving. Bijkomend laat de provincie nu de geluidsimpact en impact op habitatgebied op de Schelde-oever onderzoeken en laat ze actuele verkeerstellingen uitvoeren.

“De huidige verkeerstellingen dateren nog van voor de herinrichtingen van de kruispunten van de A12”, gaat Lemmens verder. “Als de experten die verouderde gegevens uit 2018 gebruiken, geeft dat een verkeerd beeld over de mogelijke verkeersimpact van een nieuwe invulling. Het bijkomend onderzoek naar geluidsimpact laten we voeren omdat de buurt bezorgd is voer geluidshinder bij de vervanging van de huidige windmolens. Tenslotte merkte het Vlaams Agentschap Natuur en Bos op dat de Schelde-oevers beschermde gebieden zijn. We onderzoeken dus ook welke effecten een nieuwe invulling daarop heeft.”

De resultaten van de bijkomende onderzoeken worden in het najaar bekend gemaakt.