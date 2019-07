Bierglazenverzamelaar stelt tentoon in heemmuseum Bystervelt Ben Conaerts

26 juli 2019

15u46 0 Schelle Jean-Pierre Herincx baat in zijn woonplaats Aartselaar al tien jaar het Bierglazenmuseum uit. Maar liefst 9.800 verschillende bierglazen zijn er daar te bewonderen. Een selectie van die verzameling is zondag te bezichtigen in het heemmuseum Bystervelt in Schelle.

In zijn Bierglazenmuseum bewaart Jean-Pierre Herincx oude en unieke bierglazen die anders in de glascontainer verdwijnen. “Er is al genoeg waardevol materiaal verloren gegaan van onze brouwerijen”, vindt hij. Liefst 9.800 verschillende glazen heeft hij er een plaats gegeven. 8.000 daarvan komen van Belgische brouwerijen.

“Ik ontvang tussen de 150 à 300 bezoekers per jaar in mijn museum”, zegt de verzamelaar. “Mensen uit binnen- én buitenland. Het is overigens opvallend hoe veel buitenlanders meer over ons bier weten dan de Belgen zelf. Belgen weten doorgaans relatief weinig over bier en meestal is dat dan nog beperkt tot hun favoriete bier. Met mijn museum probeer ik m’n steentje bij te dragen om die bierkennis wat te vergroten.”

Nu stelt de Aartselarenaar een selectie van zijn indrukwekkende collectie tentoon in het heemmuseum Bystervelt in Schelle. “Ik heb een selectie gemaakt van oude, leuke, kleine, unieke glazen en bierpotten die voor mij belangrijk zijn en die een verhaal hebben. Zo is een deel van de tentoonstelling gewijd aan glazen van lokale brouwerijen als Hellegat in Niel, Warmenbol in Aartselaar en de Verhuisbrouwerij in Hemiksem.”

De tentoonstelling is gratis toegankelijk op zondagen 28 juli en 25 augustus van 14 tot 17 uur.