Bewoners woonzorgcampus Heide Velden keren terug na tijdelijke evacuatie AMK

07 november 2019

11u11 0 Schelle Op dinsdag 1 oktober veroorzaakte hevige regenval zware schade aan het dak van woonzorgcampus Heide Velden in Schelle. Om de veiligheid van de bewoners te garanderen, besliste de directie van GZA Zorg en Wonen om 16 bewoners tijdelijk onder te brengen op campus Sint-Jozef in Mortsel. De herstellingswerken zijn intussen klaar, dus werden de bewoners gisteren weer warm onthaald op hun vertrouwde woonzorgcampus.

De schade die de hevige regenbuien begin oktober veroorzaakten aan het dak van woonzorgcampus Heide Velden is intussen hersteld. De kamers van de bovenverdieping die daardoor ontruimd moesten worden, konden gisteren dan ook terug in gebruik genomen worden door de bewoners.

“Het vertrek vanuit campus Sint-Jozef is vlot verlopen”, zegt Ida Verleyen, algemeen directeur GZA Zorg en Wonen. “Eerst hebben we de persoonlijke spullen van onze bewoners verhuisd. Na de middag brachten we vervolgens met onze busjes alle bewoners weer naar hun vertrouwde thuis. De bewoners werden feestelijk verwelkomd op woonzorgcampus Heide Velden, met een speech, taart en een drankje voor alle aanwezigen. Ook het installeren van de kamers is zonder problemen verlopen. We bedanken iedereen die mee voor de vlotte verhuis en het warme onthaal heeft gezorgd.”