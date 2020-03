Bereninvasie in Rupelstreek: inwoners zetten massaal teddyberen voor het raam Ben Conaerts

24 maart 2020

15u44 0 Schelle De oproep om knuffels voor het raam te plaatsen om kinderen in coronatijden op ‘berenjacht’ te kunnen laten gaan, is volop op gang gekomen in de Rupelstreek. Op verschillende plaatsen zijn er al beren voor het raam verschenen, zoals in de Steenwinkelstraat in Schelle.

Nu iedereen best zoveel mogelijk ‘in zijn kot’ blijft, is het een van de overheidsadviezen om dagelijks een korte wandeling te maken in de eigen buurt. Om de wandeling voor kinderen uitdagender te maken, zetten veel mensen een teddybeer achter hun vensterraam. Kinderen kunnen op die manier op ‘berenjacht’ gaan door beren te spotten.

De voordelen van de ‘berenjacht’ zijn groot: kinderen hebben niet alleen beweging in de eigen buurt, ze hebben ook iets leuks om naar te zoeken. Al worden er her en der ook kanttekeningen gemaakt bij het initiatief in deze tijden. De gemeente Boom vreest bijvoorbeeld dat de ‘berenjacht’ ertoe zou kunnen leiden dat kinderen en jongeren losser gaan omspringen met de regels rond ‘social distancing’.