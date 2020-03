Beloningsysteem Buck-e werpt vruchten af: meer kinderen komen te voet of per fiets naar school Ben Conaerts

04 maart 2020

17u58 0 Schelle Het project Buck-e, Het project Buck-e, dat sinds november op de Schelse scholen actief is , werpt zijn vruchten af. Door het beloningssysteem blijken kinderen vaker met de fiets of te voet naar school te komen.

Eind februari startte het gemeentebestuur samen met GBS De Klim en de Sint-Lutgardisschool met Buck-e. Dat is een beloningssysteem dat kinderen digitale munten laat verdienen als ze te voet of met de fiets naar school komen. Het bestuur investeert op die manier in meer verkeersveiligheid en in een betere luchtkwaliteit aan de schoolpoort. Uit de resultaten van de eerste drie maanden blijkt dat Buck-e het gewenste effect heeft.

In november namen nog maar 586 kinderen deel aan het project, terwijl dit in januari al 632 scholieren waren. Al die scholieren hebben op drie maanden tijd liefst 16.780 kilometer gefietst en 42.670 kilometer gewandeld, goed voor een besparing van 11.608 kilogram CO2. Burgemeester Rob Mennes (CD&V) is trots: “Proficiat aan alle leerlingen, ouders en leerkrachten voor dit mooie rapport. Hopelijk doen ze zo verder.”

Kinderen kunnen ook de komende maanden nog altijd instappen in het Buck-e-systeem. Elke dag dat een leerling naar school fietst of wandelt, verdient hij één punt. Per twee punten ontvangt een leerling een digitale munt ter waarde van 10 cent. Die kunnen de kinderen gaan verzilveren bij de deelnemende lokale handelaars Fietsen De Nutte, Decathlon, Delhaize Schelle, Fietsen Franssens, Jump Univerz, Kringwinkel Ecoso, Scoop en de Oxfam Wereldwinkel.