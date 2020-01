Beha’s en bustiers ruimen plaats voor fairtrade: Oxfam Wereldwinkel vindt nieuwe thuis in oude lingeriewinkel Ben Conaerts

14 januari 2020

14u15 0 Schelle De Oxfam Wereldwinkel van Schelle gaat wellicht nog in de loop van dit jaar verhuizen. Het gemeentebestuur heeft daarvoor het oude handelspark van Lingerie Evi in de Peperstraat gekocht. “Hiermee hebben we een oplossing voor de lange termijn”, zegt Miel Van de Weyer van de Wereldwinkel.

De Oxfam Wereldwinkel is momenteel nog gevestigd naast de lokalen van Chiro Schelle, op de gronden van de Kerkfabriek in de Ceulemansstraat. Maar aangezien de Chiro op termijn gaat verhuizen naar een nieuwbouw in de Tuinlei, moest ook de Wereldwinkel stilaan beginnen uitkijken naar een nieuwe locatie. Het gemeentebestuur heeft daarom nu beslist om het handelspand in de Peperstraat 4/6 aan te kopen en aan de Wereldwinkel te verhuren. De kostprijs van de aankoop bedraagt 141.000 euro.

Jarenlange samenwerking

Miel Van de Weyer, spreekbuis van de Schelse Oxfam Wereldwinkel, reageert erg tevreden: “We zijn heel blij dat de gemeente mee heeft gezocht naar een nieuwe huisvesting. Dat is het gevolg van een jarenlange samenwerking en vertrouwensband met de gemeente. Het is ons met de Wereldwinkel niet te doen om veel winst te maken op onze producten, dus het was sowieso heel moeilijk voor ons geweest om op de reguliere verhuurmarkt iets te vinden. Maar hiermee hebben we een oplossing voor de lange termijn.”

Lingerie

De Wereldwinkel zal er het pand betrekken waar voordien Lingerie Evi was gevestigd. “De winkelruimte zal misschien iets kleiner zijn dan op onze huidige locatie, maar er zijn ook nog enkele opslagruimtes”, zegt Miel. “Bovendien komen we terecht in het centrum van het dorp, waardoor we voor veel mensen meer zichtbaar zullen zijn. De volgende stap is het afspreken van een huurovereenkomst met de gemeente. Als dat rond is, kunnen we in de loop van dit jaar verhuizen.”

Gepensioneerden

Op dit moment is de Oxfam Wereldwinkel enkel op zaterdagvoormiddag open, tussen 10 en 12.30 uur. Eens de verhuis is afgerond, moeten die openingsuren worden uitgebreid. “We willen zeker ook in de week opendoen. Maar daarvoor zijn we nog op zoek naar vrijwilligers. We hebben veel jongeren onder onze vrijwilligers, maar die kunnen zich enkel in het weekend vrijmaken. Het zou daarom goed zijn als we onze ploeg kunnen versterken met gepensioneerden, die ook in de week vrij zijn.”

Geïnteresseerde vrijwilligers kunnen steeds contact opnemen via miel.vandeweyer@gmail.com.