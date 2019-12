Basisschool De Klim houdt kerstmarkt Ben Conaerts

11 december 2019

15u13 0 Schelle Op vrijdag 13 december organiseert gemeentelijke basisschool De Klim opnieuw zijn jaarlijkse winterhappening ‘Neuzeke Rood’. Van 16 tot 20 uur wordt de school helemaal ondergedompeld in kerstsfeer.

Je kan er onder meer een bezoek brengen aan verschillende kerstkraampjes, jezelf opwarmen rond het kampvuur of deelnemen aan een workshop. Kinderen kunnen zich intussen uitleven op een groot springkussen. Een andere leuke attractie is de fotobooth, waar je jezelf en je vrienden kan laten vastleggen in een kerstfoto. De opbrengst die daarmee wordt ingezameld, is bestemd voor de vzw Villa Max. Dat is een organisatie die gezinnen met een ongeneeslijk, mogelijk levensbedreigend ziek kind een ont-spannen en kosteloze vakantie aanbiedt.

De toegang tot ‘Neuzeke Rood’ is gratis.