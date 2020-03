Badwinkel Taps & Baths lanceert virtuele rondleiding in 3D: “Bezoek onze toonzaal vanuit je stoel” Ben Conaerts

19 maart 2020

15u31 0 Schelle Badwinkel Taps & Baths in Schelle laat zich van zijn meest creatieve kant zien om deze coronatijden te overbruggen. De showroom mag dan wel gesloten zijn, dankzij een innovatieve virtuele tour kan iedereen toch kennismaken met het aanbod en inspiratie opdoen voor zijn volgende badkamer.

Veel handelszaken aan de A12 zitten in deze coronatijden met de handen in het haar. Zij moesten verplicht de deuren sluiten en zien daarmee een groot deel van hun geplande omzet verdwijnen. Maar bij Taps & Baths in Schelle is men alvast niet bij de pakken blijven zitten. De badwinkel stelt vanaf nu een virtuele rondleiding ter beschikking doorheen haar toonzaal, zodat iedereen van thuis uit inspiratie kan opdoen voor zijn volgende badkamer.

“We zagen deze situatie al enkele dagen aankomen”, zegt zaakvoerder Lynn Ponette. “Daarom hebben we begin deze week contact opgenomen met Peter Charlton van Virtual 360° Visit. Dat is een jong bedrijf dat met innovatieve technologie ruimtes in 3D kan vastleggen. Hij is dinsdag opnames komen maken van onze showroom en heeft daarvan een virtuele rondleiding gemaakt die je nu online kan bekijken.”

360 graden draaien

In de video krijg je niet alleen een blik in de toonzaal, Lynn geeft ook extra toelichting bij alle producten die je ziet. Bovendien kan je op eender welk moment de video op pauze zetten en het beeld 360 graden draaien. Met een gsm kan je rondkijken door deze rond te draaien of naar boven of onder te kantelen. Met een VR-bril lukt dat zelfs nog beter.

Volgens Lynn moet de virtuele rondleiding helpen om in contact te blijven met de klanten. “Misschien is het een interessant idee voor de andere handelszaken aan de A12, die afhankelijk zijn van hun showroom”, denkt ze. “De mensen kunnen niet tot bij jou komen, maar ze kunnen nu dus vanuit hun stoel jouw showroom bezichtigen en inspiratie opdoen. Wij blijven ook steeds paraat staan voor telefonische vragen.”

De virtuele rondleiding doorheen de showroom van Taps & Baths is hier te bekijken.